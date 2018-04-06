Парасюк назвал условия нормализации отношений между Украиной и Россией

Народный депутат Владимир Парасюк считает, что возвращение Украины и Российской Федерации к нормальным добрососедским отношениям возможно при наличии нескольких условий.

В частности, нормализация отношений будет возможна, когда в РФ изменится политический класс, рассказал политик во время чата на "Главреде".

"... Когда россияне будут уметь отстаивать свое достоинство так, как это умеют делать украинцы или любая другая европейская нация", — добавил собеседник.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова выразила мнение, что Украина и РФ смогут установить нормальные отношения при условии, когда последняя страна "сумеет решать собственные проблемы и не за счет обращения к своим комплексам".