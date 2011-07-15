Для Путина «Украина – это конкурент»

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Украина является конкурентом России в металлургической отрасли, поэтому участники Таможенного союза будут защищать свой внутренний рынок от ее продукции. Об этом сказал премьер России Владимир Путин в ходе посещения «Магнитогорского металлургического комбината», сообщает «Украинская правда».

Так, на вопрос работника предприятия о том, войдет ли Украина в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном и чем это чревато для металлургической отрасли РФ, он ответил: «Украина – это, конечно, страна с развитой металлургической промышленностью и, безусловно, это ваш конкурент».

«Войдёт ли Украина в Таможенный союз, и затем в экономическое пространство, мы пока не знаем. Политическое руководство Украины, насколько я себе представляю, пока таких планов не вынашивает в практическом преломлении», - отметил Путин.

«Что это означает? Это означает, что три страны – Россия, Белоруссия и Казахстан – будут договариваться о том, как защищать свой внутренний рынок от продукции из третьих стран. Уже сейчас подписано соглашение о применении различных форм и методов защиты», - заявил российский премьер.

По его словам, один из методов – «так называемые антидемпинговые расследования».

«Одно из этих антидемпинговых расследований сейчас проводится в отношении китайской стали с полимерным покрытием. Мы не исключаем, что такие же инструменты могут применяться и в отношении любой третьей страны», - отметил Путин.

«С 1 июля текущего года мы убрали таможенные границы между Россией и Казахстаном, Россией и Белоруссией и вынесли таможенный контроль на внешние границы Таможенного союза», - констатировал он.

«Но если Украина примет решение присоединиться к Таможенному союзу, то, конечно, это повысит конкуренцию для металлургической промышленности, да и для некоторых других отраслей экономики в России», - сказал премьер РФ.

Путин отметил, что если процесс интеграции будет происходить, тогда те, кто интегрируется, должны будут присоединиться и к другим соглашениям: «Это соглашение, которое подписано в рамках Единого экономического пространства по субсидиям, и соглашение по конкуренции. Это базовые документы, которые должны будут поставить и ставят всех участников этой экономической деятельности в равные условия».

«Мы вряд ли согласимся с условиями, при которых наши партнёры захотели бы воспользоваться преимуществами интеграционного объединения, но не брали бы на себя никаких обязательств. Ещё раз повторяю: главное добиться, чтобы условия конкурентной борьбы были для всех одинаковые», - подчеркнул премьер РФ.

Как мы сообщали ранее, вступило в силу постановление правительства России о введении сроком на три года 26%-ной антидемпинговой пошлины на украинские стальные кованые валки для прокатных станов.

фото: premier.gov.ru