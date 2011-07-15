Митингующие в Египте требуют наказания Хосни Мубарака

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Тысячи митинговальщиков собрались в разных городах Египта. Главное намерение участников акций протеста - надавить на временное правительство страны - военный совет, чтобы его представители придерживались своих обещаний и начали реформы в стране, а также наказали бывшего Президента Хосни Мубарака и других высокопоставленных должностных лиц режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на радио «Свобода».

В Каире митинговальщики собрались на площади Тахрир, где зимой был эпицентр протестов против режима Мубарака. Несколько тысяч участников акций протеста также в городах Александрия и Суэц.

Оппозиционная группа «Молодежная революционная коалиция» призвала египтян присоединяться к демонстрации под названием «Пятница последнего ультиматума».

фото: presstv.com