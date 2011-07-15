Украинских госслужащих коррупция не берет?

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Показатель коррупции в Украине в сфере госслужащих в 2010 году составил около 3%, а в Киеве этот показатель равен 0,06%. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник Главного управления государственной службы Тимофей Мотренко, сообщает РБК-Украина.

«Коррупционная составляющая в деятельности государственных аппаратов составляет не менее половины. То есть граждане, которые работают с властью, говорят, что в 50% случаев они были вынуждены прибегать к каким-то поощрениям. А по факту выходит, что у нас этих коррупционеров по Киеву, например, 0,06%, а по Украине около 3%», - сказал Мотренко.