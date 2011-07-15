Суд над Макаренко состоится 21 июля

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Судебное заседание по делу против экс-главы Гостаможслужбы Украины Анатолия Макаренко состоится 21 июля в 11:00, передает Зеркало недели. Об этом сообщил адвокат Макаренко Алексей Дирочка.

«Печерский районный суд телеграммами поставил в известность всех заинтересованных лиц о дате и времени проведения судебного заседания. Апелляционный суд города Киева принял решение о том, что Печерский суд города Киева будет и дальше продолжать слушать это дело, а процесс заново начинаться не будет. 21.07 в 11.00 состоится судебное заседание, на котором Анатолий Викторович Макаренко в качестве подсудимого, но на скамье, а не в клетке, будет присутствовать», - сообщил его адвокат.

5 июля суд освободил А.Макаренко из-под стражи на подписку о невыезде. В данное время экс-глава таможни проходит лечение в одной из киевских кардиологических клиник.