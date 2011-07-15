Одесский мэр пожаловался на своего сына

{1-}

Мэр Одессы Алексей Костусев просит правоохранительные органы дать оценку поведения замглавы облсовета Алексея Гончаренко, который пытался проникнуть в здание горсовета. Он просит МВД Одесской области разобраться в этом инциденте, сообщает Дело.

Так, Костусев в пятницу попросил начальника главного управления МВД в Одесской области Владимира Босенко дать правовую оценку действиям Гончаренко на заседании исполкома городского совета 14 июля, говорится в заявлении управления информации Одесского горсовета.

В нем сказано, что через 30 минут после начала планового заседания исполкома из холла послышался громкий стук и крики, из-за чего Костусев был вынужден прервать заседание.

«Информируем Вас, что, согласно установленным распоряжением городского головы правилам пропускного режима в административное здание Одесского городского совета (№579-01р от 23.05.2011), на заседание исполнительного комитета гости допускаются только согласно списку приглашенных, который визирует управляющая делами городского совета», - сказано в заявлении.

В нем отмечается, что все, включая депутатов всех уровней, кроме депутатов горсовета и Верховной Рады, могут присутствовать на заседании исполкома, но должны получить временный гостевой пропуск в бюро пропусков.

Гончаренко не было в списке приглашенных, и он не оформил себе разовый пропуск, в связи с чем работники милиции не допускали его в здание.

«Просим дать правовую оценку действиям Гончаренко А. А.», - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, Гончаренко пытался попасть на заседание исполкома, где должны были установить новые тарифы на парковку. Гончаренко сообщил, что его не пустили 6 милиционеров.

Когда он пытался пройти в зал, Костусев прервал заседание исполкома, которое возобновил через час. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили.

Гончаренко является родным сыном Костусева, однако на прошлых парламентских выборах они были конкурентами в борьбе за пост мэра.

фото: dumskaya.net