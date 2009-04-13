Посиделки у Президента

Главная тема сегодняшнего заседания - возобновление программы с Международным валютным фондом. В совещании приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности Николай Азаров, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла Пазарбазиоглу, представитель Мирового банка Пабло Сааведра, глава Национального банка Владимир Стельмах и другие. Фото – А. Прокопенко