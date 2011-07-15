Противостояние в Одессе - мэрию обнесли колючей проволокой (ФОТО)

Сегодня в Одессе, перед зданием мэрии под символическую мелодию «Реквием по мечте» состоялась акция протеста неравнодушных одесситов, которым небезразлична судьба города, сообщает Думская.net.

Протестующие требовали отмены решения исполкома о повышении тарифов на услуги парковки в Одессе, а также требовали от мэра наказать виновных в нападении на депутата областного совета Михаила Шмушковича.

Примечательно, что мэр Алексей Костусев сразу же после того, как у здания собрались горожане, поспешно покинул здание и уехал на своем бронированном «Мерседесе» под улюлюканье и свист толпы.

Кроме того, собравшиеся перед мэрией одесситы обнесли здание колючей проволокой. Как разъяснил зампредседателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко, «эта колючая проволока символизирует тот факт, что одесский горисполком превратился в «исполком закрытого режима».

Митингующие отмечали, что Одесса вернулась в криминальные 90-е годы, так такого беспредела город не помнил уже давно. Также одесситы скандировали имя пострадавшего Михаила Шмушковича, и «Позор городской власти!».

Как мы сообщали ранее, именно из-за вопроса о повышении тарифов на услуги парковок в Одессе и был избит Михаил Шмушкович, боровшийся против «парковочной мафии».

фото: dumskaya.net