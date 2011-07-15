США официально признали ливийскую оппозицию

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США официально признали Переходный национальный совет ливийских повстанцев единственным законным представителем ливийского народа, передает Зеркало недели. Об этом заявила сегодня Госсекретарь США Хиллари Клинтон на четвертой встрече международной контактной группы по Ливии, которая проходит сегодня в турецком городе Стамбул.

Ранее представители Италии и Франции заявили, что итоговый документ встречи также будет содержать в себе признание Совета от лица контактной группы в целом.

Этот шаг, значительно повышающий международный статус ливийских повстанцев, должен способствовать скорейшей отставке ливийского лидера Муамара Каддафи.

Кроме того, Турция разморозит 3 млрд долл. ливийских капиталов — при условии, что они будут использоваться исключительно на гуманитарные нужды под контролем ООН. Средства предполагается разделить поровну между официальным Триполи и столицей повстанцев Бенгази.