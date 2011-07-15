Депутаты требуют привлечь к ответственности судью Киреева

Народные депутаты Украины Юрий Одарченко, Сергей Подгорный, Михаил Волынец (фракция «БЮТ-Батькивщина») требуют от Генпрокуратуры Украины возбуждения уголовного дела против судьи Печерского районного суда города Киева Родиона Киреева по факту грубого нарушения процессуального права, сообщает УНИАН.

«Мы вынуждены сегодня предпринять такой шаг и обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу возбуждения уголовного дела против такого так называемого судьи Киреева», - сказал Одарченко. По его словам, в заявлении на имя Генпрокурора Виктора Пшонки будут указаны факты незаконного удаления из зала судебного заседания народных депутатов Украины и применения судебной милиции для принудительного выведения парламентариев из судебного заседания.

Одарченко напомнил, что в соответствии со статьей 272 Уголовно-процессуального кодекса судья, председательствующий в судебном заседании, может принять решение об удалении из зала суда только участников процесса, но эта норма не распространяется на тех граждан, которые присутствуют в зале и наблюдают за судебным процессом, но не являются участниками процесса. Депутат напомнил, что к участникам процесса согласно закону относятся представители государственного обвинения, обвиняемый, защита обвиняемого и гражданский истец.

В свою очередь, Волынец добавил, что будет требовать расследования факта неправомерного применения судебной милиции по отношению к нему при удалении его из зала заседания. «В отношении меня председательствующий в судебном заседании не выносил решения, не называл мою фамилию, тем не менее майоры и подполковники милиции силой меня сегодня выносили из зала. Это нарушение закона о статусе народного депутата, и, безусловно, я буду требовать, чтобы милиция несла ответственность за такой произвол, который они сегодня делают», - объяснил он.

Народные депутаты также считают незаконным решение Киреева об удалении экс-премьера Тимошенко из судебного заседания. «Не может проходить процесс при отсутствии обвиняемого. Это может быть лишь в двух случаях, которые предусмотрены законом, – когда обвиняемый скрывается, его нет, он находится за пределами Украины. Это первый случай. И второй – когда сам обвиняемый в случае, когда приговор не предусматривает лишения свободы, отказывается от участия и просит, чтобы процесс проходил без него», - отметил Одарченко.

По словам народных депутатов, решение Киреева о продолжении судебного разбирательства уголовного дела в отсутствие Тимошенко и ее адвокатов также является грубым нарушением процессуального права. «Без подзащитной началось действие обнародования обвинительного заключения. Это совершенно недопустимо, потому что следующее действие со стороны председателя должно быть – это вопрос к защите и обвиняемой, понимают ли они это заключение. Как они могут его понимать, если они его не слышали», - добавил он.

«Киреев не только сам лично нарушает законы, он втягивает в эту деятельность органы внутренних дел, и об этом будет сказано также в заявлении о возбуждении уголовного дела о преступлении, совершаемом судьёй Киреевым», - резюмировал Подгорный.