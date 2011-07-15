«Нафтогаз» до копейки посчитал убытки, нанесенные Тимошенко

НАК «Нафтогаз Украины» потребовал от экс-премьера Юлии Тимошенко 1,5 млрд грн. Соответствующее исковое заявление было озвучено 15 июля представителем госкомпании в судебном процессе по делу Тимошенко о заключении газовых контрактов.

В заявлении говорится, что в результате заключения контрактов 2009 года существенно возросла цена технологического газа, что нанесло НАК «Нафтогаз» убытки на сумму 1 млрд 516 млн 365 тыс. 234 грн. 96 коп. Истец озвучил требования взыскать с Тимошенко данную сумму в пользу «Нафтогаза».

Прокурор зачитала обвинения против Тимошенко. Согласно заключению, Тимошенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия).



Экс-премьер обвиняется в том, что она в январе 2009 года, занимая должность главы правительства, подписала директивы делегации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на ведении переговоров с российским «Газпромом» на заключение договора на поставку в Украину газа, а также условий и объемов транзита газа по территории Украины.



При этом, согласно действующему законодательству, требовалось, чтобы эти директивы были поддержаны большинством состава Кабмина, однако правительство отказалось поддержать предоставление таких поручений.



В то же время, согласно обвинительному заключению, Тимошенко знала, что подписание этих договоров является экономически невыгодным для Украины и противоречит государственным интересам.