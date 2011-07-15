В Сирии гибнут участники акций протестов (ВИДЕО)

В Сирии, по разным данным, от 12 до 16 человек погибли сегодня при разгоне массовых демонстраций в разных городах страны, передает УНИАН со ссылкой на радио «Собода».

Полиция распылила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам в столице страны Дамаске. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Есть жертвы столкновений и в городе Идлиб у границы с Турцией. По сведениям корреспондентов телекомпании «Аль-Джазира», в городе Дераа на юге Сирии армейские подразделения охраняли протестующих от нападения сил безопасности. Демонстрации прошли также в городах Хомс и Хама.

По сведениям правозащитников, сегодняшние акции с требованием освобождения политических заключенных и отставки президента Башара Асала, являются крупнейшими с начала массовых выступлений в марте.

На минувшей неделе сирийское правительство открыло серию консультаций с оппозицией о национальном примирении, однако лидеры протестного движения бойкотировали встречу.