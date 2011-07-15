В Львовском горсовете безработные и неквалифицированные – Буняк

Городской голова Львова в 2002-2005 г. Любомир Буняк считает, что нынешний горсовет даже близко не отвечает критериям хозяйственности. Об этом он заявил в политической программе «Прямым текстом», сообщает ZIK.

По словам бывшего головы, в том, что Львов падает все ниже и ниже, виноваты сами граждане: «Люди заняли должности на волне национального протеста – мол, придут наши ребята и сделают все хорошо. К сожалению, это не сбылось».

«Уважаемые львовяне, кого вы избирали? К кому вы в настоящий момент имеете претензии? Вы избрали безработных, неквалифицированных людей, тех, кто там не должен быть по определению. Скажите, пожалуйста, такие люди способны что-то сделать? Местная власть – это в первую очередь хозяйственная структура, – говорит экс мэр. – А наши депутаты свое депутатство рассматривают как ходить на митинги и красиво выступать с флагами и лозунгами. В первую очередь нужно дать людям воду, тепло, сделать ремонт дорог. И это в настоящий момент государство делает, а не горсовет».

«Мне особенно больно смотреть, эта вся бесхозяйственность и безответственность делается под желто-голубым флагом и под трезубом. Я в свое время посещал Фрайбург, их городской совет. Меня поразила компетентность и осведомленность этих людей. Нашим далеко, наши депутаты основной заслугой считают патриотизм. У нас много звучит: мы проведем молодых энергичных людей, и они сделают нам благополучие. Дорогие львовяне, да не молодых и не старых нужно проводить – а мудрых, опытных, знающих. Эти люди, которые свое невежество прикрывают патриотизмом, не способны сделать благосостояние», – заявил Буняк.