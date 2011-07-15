Литвин хочет еще раз ограничить размер максимальных пенсий

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявляет, что ограничить размер максимальных пенсий нужно будет еще раз, сообщает ZN.UA.

«Я думаю, нужно будет еще раз сократить это пенсионное обеспечение», — сказал Литвин в пятницу в эфире Украинского радио, комментируя ограничение максимального размера пенсий в результате принятия закона о пенсионной реформе Верховной Радой.



«Я приведу вам такой пример. Раньше пенсия народного депутата составляла 16,5 тыс. грн. Теперь сократили в два раза и сегодня она будет составлять где-то 7,44 тыс. грн, если я не ошибаюсь... Я понимаю, что и сейчас большая пенсия, но хотя бы один шаг уже сделан. Это будет касаться всех тех, кто получал так называемую пенсию за

особые заслуги перед украинским народом. Это около 15 тыс. людей...Таким образом, экономия средств составит более 260 млн.», — пояснил он.



При этом спикер подчеркнул, что удивлен позицией тех политиков, которые выступают в оппозиции ко власти, и критикуют решения по пенсионной реформе.

«Вы понимаете, мне странно, когда люди, которые называют себя оппонентами власти, успели оформить себе высокие пенсии, и теперь они выступают абсолютно против принятия пенсионного законодательства, прикрываясь тем, что власть пытается обокрасть людей. На самом деле они борются не за людей, а за себя», — сказал глава украинского парламента.



При этом Литвин подчеркнул, что «с принятием пенсионной реформы, если представители власти захотят решить вопрос о поднятии своих пенсий, им необходимо будет вначале повысить минимальные пенсии, а после этого уже будет решаться вопрос о них в отношении пенсионного обеспечения».