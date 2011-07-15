ПР защитит простых граждан от «мажоров»?

﻿Власть не будет защищать и оправдывать «мажоров», совершивших преступление, и вину которых доказал суд. Такое мнение высказал депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, комментируя недавние события с участием депутата Луганского городского совета Романа Ландика, сообщает «Украинская правда».

Колесниченко отметил, что социальное явление, которое у нас в стране называют «мажорством», не имеет политической окраски, поэтому, если среди таких «мажоров» окажутся члены Партии регионов, наказание для них будет еще более серьезное.

«Глава государства назвал позором такие действия Ландика и пообещал, что дело об избиении им девушки в кафе будет расследовано быстро», - добавил он. Депутат отметил, что реакция власти на ситуацию с Ландиком является «очень показательным примером действия нынешней власти».

«Милиция сразу сработала, было возбуждено уголовное дело. Это то, что не сделали наши оппоненты, несмотря на то, что они обещали. За предыдущие 6 лет правления при Викторе Ющенко ни один «мажор» не был наказан», - цитирует «регионала» пресс-служба партии.

Парламентарий также сообщил, что наличие «мажоров» - признак нездорового общества, и сегодня власть всячески борется с этим социальным явлением, которое возникло при предыдущей власти, когда президентом был Ющенко.

«Проблема «мажоров» сегодня - это последствия неработающих демократических институтов, прежде всего, в правоохранительной сфере. Но, к счастью, новая власть сегодня достаточно сильна, чтобы искоренить это явление», - подчеркнул Колесниченко.

«Партия регионов – это та политическая сила, которая взяла на себя смелость побороть «мажорство» в нашем обществе и ответственность защитить рядового украинца», - подытожил депутат.