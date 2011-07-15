Россияне считают Беларусь и Украину потенциальной угрозой (опрос)

Фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты соцопроса, в ходе которого россияне определили страны, на их взгляд, представляющие для России угрозу, сообщает УНИАН.

Самым главным врагом россияне по-прежнему считают Америку. США заняли первое место с 26% голосов. На втором месте в списке внешних угроз оказался Китай, которого посчитали геополитическим соперником 13% россиян. Замыкает тройку Грузия - 5% опрошенных. Четвертое место с 3% досталось Японии. А на пятое место попала Беларусь: страной-врагом ее обозначили 2% респондентов.

Представители фонда отмечают, что в списке, хоть и не в пятерке, в этом году появилась и Украина. Зато, по их словам, тех, кто среди внешних врагов называл Чечню, за эти годы стало значительно меньше.

В 2000 году топ-5 стран-врагов составили США (21%), Афганистан (13%), Китай (8%), Иран (4%) и Ирак (4%).

В рейтинг вошли только конкретные страны из полного списка ответов. Формулировка вопроса: «Какие страны, по вашему мнению, представляют сегодня реальную угрозу для России? Назовите их, пожалуйста».

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Вопрос задавался только тем респондентам, которые утвердительно ответили на вопрос «Как вы считаете, есть ли страны, которые сегодня представляют реальную угрозу для России, или таких стран нет?» (47%)

Картинка с сайта Фонда "Общественное мнение"