Литвин – за порядок в земельных вопросах

После принятия закона о рынке земли, мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения будет автоматически отменен. Такое мнение озвучил спикер Верховной Рады Владимир Литвин в эфире Украинского радио в пятницу вечером, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Когда будет принят закон о рынке земли, мораторий автоматически отпадет, поскольку в Земельном кодексе предусмотрено, что мораторий (на продажу земли) действует до момента принятия двух законов: о земельном кадастре и о рынке земли», - сказал он.

При этом спикер напомнил, что на завершившейся сессии Верховная Рада приняла закон о земельном кадастре. Он подчеркнул, что не видит в этом вопросе предмета для дискуссий.

«Для меня крайне важна не борьба за то, чтобы сохранить мораторий для того, чтобы теневым способом доворовали землю, которая еще осталась, за копейки. Для меня крайне важно, чтобы в этом вопросе был порядок», - цитирует Литвина информагентство.