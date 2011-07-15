Австрийцы задержали экс-командира «Альфы»

В Австрии задержан подозреваемый в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, сообщила литовская Генпрокуратура в пятницу, сообщает Би-би-си.

По информации литовского телеканала LNK, в Вене задержан Михаил Головатов – полковник запаса КГБ, в начале 1990-х годов – командир группы «Альфа», которая принимала участие в вильнюсских событиях 1991 года.

Агентство Интерфакс передает, что в Генпрокуратуре Литвы заявили, что в их распоряжении имеется сообщение компетентных австрийских органов о том, что накануне по выданному Генпрокуратурой Литвы европейскому ордеру на арест в Вене был задержан Михаил Головатов, 1949 года рождения, проходящий как подозреваемый в так называемом деле о событиях 13 января у Вильнюсской телебашни.

На сайте Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» сказано, что 1991-1992 годах Головатов был командующим всей группой, к службе в которой приступил в 1974 году. В 1997-2002 годах Головатов был заместителем начальника Комитета советников при Федеральной службе безопасности РФ, говорится в справке на сайте.

Как сообщает латвийский информационный ресурс DELFI, представитель посольства России в Литве заявил, что диппредставительство России в Вильнюсе не располагают никакой информацией по поводу задержания подозреваемого.

По делу о январских событиях в Вильнюсе проходят 23 подозреваемых, из них 21 гражданин России и двое граждан Белоруссии.