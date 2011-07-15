Транспортная милиция запретила эксплуатацию рельсового автобуса

В результате необоснованных действий сотрудников транспортной милиции на Юго-Западной железной дороге прекращена эксплуатация рельсового автобуса. Таким образом исчезло единственное пассажирское сообщение Хмельницкий-Шепетовка-Киев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Железная дорога оспаривает незаконные действия транспортной милиции в Генпрокуратуре. Сейчас продолжается проверка.

Как мы сообщали ранее, 24 июня рельсовый автобус совершил первый рейс по маршруту Винница-Гречаны-Хмельницкий. В торжествах по случаю его запуска принял участие вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников. Такие двухвагонные поезда - оптимальные для сообщения с малонаселенными территориями. Стоимость билета на рельсовом автобусе составит 15,69 грн.