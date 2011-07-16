Гриценко: У «Нашей Украины» нет перспектив, пока в ее составе Ющенко

У партии «Наша Украина» нет перспектив, пока в ее составе экс-президент Виктор Ющенко.

Такое мнение озвучил лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко в эфире 5 канала, комментируя встречу представителей оппозиционных партий, организованную «Нашей Украиной».

«Гражданская позиция» будет участвовать во всех мероприятиях, где усиливается координация совместных действий. Я хочу напомнить, в том числе и Валентину Наливайченко, что 23 июня собралось не меньше десятка, как сейчас, а 38 политических партий в помещении Верховной Рады...», - отметил политик.

«Если бы сейчас собралось 50 - это был бы толчок», - добавил он.

Гриценко также заявил, что для партии «Наша Украина» «лучше бы она как-то решила вопрос №1 для себя: Ющенко Виктор Андреевич».

«Я никогда не был в той партии, но у меня там много друзей и знакомых, и пока там будет Ющенко, все будет умножаться на ноль», - заявил он.

При этом политик добавил, что оппозиционные силы «и соберутся, и объединятся, и будут защищать свой выбор».

Как известно, во вторник на встречу оппозиционных партии пришли представители «Нашей Украины», Украинской народной партии, «Конгресса украинских националистов», «Свободы», Украинской республиканской партии «Собор», Партии защитников отечества, Украинской партии, Республиканской христианской партии и Украинской социал-демократической партии.

По итогам было решено провести следующую встречу 12 сентября для создания комитета защиты честных выборов.