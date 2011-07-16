Китай призывает Обаму не встречаться с Далай-ламой

Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом Доме, сообщает радио «Свобода».

В заявлении МИД Китая встреча названа «вмешательством во внутренние дела». Утверждается, что она может нанести урон американо-китайским отношениям.

Китай выражал протест и против прошлогодней встречи Обамы с Далай-ламой, однако к ухудшению отношений между Пекином и Вашингтоном она не привела.

В опубликованном накануне заявлении Белого Дома утверждается, что встреча Обамы с Далай-ламой должна подчеркнуть поддержку президентом США сохранения культурной уникальности Тибета и соблюдения прав тибетцев.