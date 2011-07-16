ООН вычеркнула из « черного списка» 14 бывших талибов

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям вычеркнул из так называемого «черного списка» имена 14 бывших лидеров афганских талибов. С них снят запрет на поездки за пределы Афганистана, их зарубежные активы будут разморожены, сообщает радио «Свобода».

Решение было принято по просьбе афганских властей, которые утверждают, что эти бывшие талибы активно включились в процесс национального примирения в стране. Всего Кабул просит вычеркнуть из «черных списков» около 50 человек. Сейчас в них остаются имена 123 чел., причастных к деятельности афганских талибов.

Совет Безопаснсоти ООН недавно принял решение по отдельности рассматривать вопросы о санкциях в отношении «Аль-Каиды» и талибов - чтобы поддержать поиски гражданского мира в Афганистане.