Барак Обама встретится с Далай-ламой

Президент США Барак Обама сегодня встретится в Вашингтоне с Далай-ламой - тибетским духовным лидером, сообщает Радио свобода.

В заявлении Белого Дома подчеркивается, что встреча должна отразить поддержку президентом сохранения культурной уникальности Тибета и соблюдения прав тибетцев, а также диалога между представителями китайских властей и Далай-ламы.

Предыдущая встреча Обамы и тибетского лидера в прошлом году вызвала негативную реакцию Пекина, который обвиняет Далай-ламу и его сторонников в сепаратизме.