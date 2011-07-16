ГПУ: Удаление Тимошенко из суда было законным

Решение председательствующего по делу Юлии Тимошенко, по удалению ее из зала суда, является законным и обоснованным. Об этом заявила государственный обвинитель Лилия Фролова, которую цитирует пресс-служба Генпрокуратуры.

«Через систематическое пренебрежение к суду и невыполнение требований УПК Украины подсудимую было удалено из зала судебного заседания, а рассмотрение дела продолжено объявлением обвинительного заключения», - отмечается в сообщении ГПУ.

По мнению государственного обвинения, такое решение председательствующего по делу является обоснованным и законным.

«Поскольку подсудимая постоянно вводит в заблуждение суд и общественность через СМИ, пытается манипулировать общественным мнением с целью бесконечного затягивания судебного рассмотрения дела и недопущения принятия по делу законного, окончательного решения», - считают в прокуратуре.

«Для этого она использует различные подготовленные за пределами судебного заседания методы, одним из которых является постоянное стремление злоупотреблять предоставленными ей законом правами», - заявили в ГПУ.

В ведомстве считают, что «Тимошенко путем изменения защитников, их неявки в суд и другими способами затягивает судебный процесс».

«В частности, подготовительная часть судебного разбирательства дела длилась в течение семи заседаний, тогда как по уголовным делам аналогичной сложности эта стадия обычно проходит за 1-2 часа», - отметили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре заявили, что «имидж экс-премьера основан на постоянном обмане и попытках манипулировать общественным мнением».

В частности, в ГПУ напомнили о том, что в 2004 году Тимошенко была привлечена к уголовной ответственности за дачу взятки должностным лицам Министерства обороны Российской Федерации.