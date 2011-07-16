В ходе протестов в Сирии погибли 32 человека

В ходе подавления массовых акций протеста силами безопасности Сирии в пятницу погибли 32 мирных жителя, сообщает «Би-би-си».

Агентство приводит данные активистов оппозиции, согласно которым, среди убитых 23 жителя Дамаска. Еще десятки человек ранены.

Как заявил оппозиционный лидер Валид Бунни, оппозиция приняла решение отменить запланированную ранее конференцию «Национальное спасение» после того, как силы безопасности открыли огонь по ее участникам в пригороде Дамаска. «Мы решили сохранить большое количество человеческих жизней», – цитирует его Reuters.

Вместо отмененной акции, активисты оппозиции, находящиеся вне Сирии, соберутся в субботу в Стамбуле, где они намерены обсудить дальнейшие планы действий.