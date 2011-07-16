Госслужащие будут получать не более 20 тысяч гривен

Начальник Главного управления госслужбы Тимофей Мотренко прогнозирует, что закон «О государственной службе» вступит в силу с 1 января 2012 года.

«С 1 января вступит в силу этот закон за исключением статей, касающихся оплаты труда госслужащих, поскольку пока нет у государства ресурсов», - сказал он в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Мотренко отметил, что проект закона «О государственной службе» готов ко второму чтению в парламенте.

По его словам, новым законом предусмотрено размежевание политических и административных должностей.

Кроме того, законом определен механизм начисления заработной платы госслужащим.

По словам Мотренко, заработная плата государственного служащего будет привязана к минимальной заработной платы с коэффициентом 2, а для отдельных должностей - 2,1. Самые высокие зарплаты на госслужбе составят около 20 тысяч гривен, уточнил он.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году текучесть кадров в учреждениях составляла около 12%.

7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственной службе».