Яценюк просит Президента вмешаться в ситуацию с вузами

Лидер партии «Фронт змин» Арсений Яценюк обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием вмешаться в ситуацию с сокращением объемов государственного заказа и его непрозрачным распределением между вузами Украины.

В письме на имя Президента Яценюк отмечает, что Кабинет Министров Украины 29 июня принял постановление №709, которым утверждаются объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) для государственных нужд в 2011 году. Этим постановлением сокращается объем государственного заказа по сравнению с 2010 годом.

Яценюк отметил, что особенно вызывают озабоченность принципы и процедура его распределения между вузами. «Распределение мест государственного заказа Министерством образования и науки, молодежи и спорта «ручным» управлением становится средством давления на вузы. Это не способствует повышению качества высшего образования в стране и может привести к нарушению справедливости в доступе к высшему образованию», - говорится в обращении.

Яценюк сообщил, что к нему как народному депутату поступают многочисленные обращения от общественности, представителей академической среды относительно непрозрачного распределения объема госзаказа между вузами.

Для проведения достоверного анализа по этому вопросу лидер «Фронту змин» направил обращение премьер-министру Украины Николаю Азарову. Он требует от главы правительства предоставить официальную информацию о принципах и процедуре распределения мест государственного заказа между вузами III-IV уровня аккредитации, а также распределения объема госзаказа по образовательно-квалификационному уровню бакалавра и магистра между вузами III-IV уровня аккредитации в разрезе областей знаний или специальностей в 2010 и 2011 годах.

Комментируя ситуацию, координатор направления «Общество знаний» в «Уряді Змін» Лилия Гриневич подчеркнула, что действия руководства Министерства образования не имеют ничего общего с улучшением ситуации с доступностью и качеством образования для всех в Украине, как это гарантирует Конституция. «Практика распределения мест государственного заказа между вузами превратилась в способ наказания вузов, которые могут иметь собственную позицию, не совпадающую с позицией Министерства. Ведущим университетам страны, по направлениям, где есть развитые научно-педагогические школы, значительно сокращают объем государственного заказа. Среди них: Национальный университет «Киево-Могилянская академия», «Киевский политехнический институт», Львовский национальный университет им. Ивана Франко. В то же время такое сокращение не коснулось вузов, приближенных к руководству министерства, например Национального авиационного университета. Таким образом, министр еще больше сужает возможность талантливым, но небогатым детям, учиться за счет государства в лучших университетах страны», - отметила она.

«Сегодня у Президента есть вся власть в стране, и он несет ответственность за происходящее. Он должен не допустить сужения права на образование в Украине», - добавила Лилия Гриневич.