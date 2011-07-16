Украина выслала белорусских дипломатов за шпионаж

По данным СМИ, Украина выслала двоих белорусских военных атташе за шпионаж, на что Беларусь ответила взаимностью.

Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь месяц назад обменялись высылкой дипломатов.

В течение последних четырех месяцев из Украины за шпионаж были высланы два военных атташе Республики Беларусь, пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Стоит отметить, что между спецслужбами стран СНГ существует договоренность не вести разведывательную деятельность друг против друга. Но Минск не придерживается этого соглашения.

«Например, пользуясь тем, что отдельные несознательные украинские граждане часто провозили через украинско-белорусскую границу незадекларированные блоки сигареты, белорусы активно вербовали украинцев. По этому поводу украинский МИД не раз безрезультатно передавал ноты белорусской стороне», - пишет ZN.UA.

В то же время, по данным издания, после решения Киева последовала реакция белорусской стороны: из Минска были высланы два украинских военных дипломата - атташе по вопросам обороны и военного атташе.

«В мире дипломатии действует принцип взаимности. Но белорусы вышли за рамки правил, принятых в цивилизованном мире. Минску показалось мало объявить нежелательными персонами украинских военных дипломатов. Белорусской контрразведкой был разыгран «спектакль», который должен был дискредитировать украинских офицеров. И в конце мая последний сотрудник военного атташата посольства Украины был вынужден в течение 24 часов покинуть территорию Республики Беларусь», - пишет издание.