Сегодня День провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины

16 июля 1990 Верховный Совет тогда еще УССР принял судьбоносный документ, который закрепил основы Украинского государства. Декларация о суверенитете определила национальную государственность украинского народа, закрепила республиканскую форму правления, самостоятельность, верховенство и неделимость государственной власти на всей территории. Декларация от 16 июля состояла из 10 разделов, в которых детально были прописаны основы государственного, политического, экономического строя, подчеркнуто самостоятельность и суверенитет Украины, сообщает УНН.

В Декларации предусмотрена необходимость принятия новой конституции республики, а в переходных положениях указано, что отношения с другими советскими республиками строятся на основе договоров, заключенных на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. Никакой прямого указания об участии Украины в новом союзном договоре не содержалось. По своему юридическому содержанию Декларация о государственном суверенитете Украины не нуждалась ни в каких актах о независимости. Де-факто, 16 июля 1990 года Украина уже стала независимой, самостоятельной, суверенным государством.

Подтверждением этому служит Постановление Верховной Рады № 56-XII «О Дне провозглашения независимости Украины». Здесь прямо говорится: «Подтверждая историческую весомость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Днем независимости Украины было провозглашено 16 июля на честь принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Многие другие страны бывшего СССР также пошли на празднование дня независимости в день принятия декларации о суверенитете.