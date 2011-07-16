Военный городок на Львовщине кому-то приглянулся

Власти города Винник возле Львова намерены передать из коммунальной собственности «неизвестным третьим лицам» целостный имущественный комплекс - военный городок во Львове по ул. Лычаковской, 105 - без согласования с местной общиной. Таким образом бюджет Винник может потерять 200 млн грн, заявил депутат Львовского областного совета от «Фронта змин» Степан Кубив, сообщает ZAXID.NET

«Вчера вечером я получил информацию, что 15 июля должна состояться внеочередная сессия Винниковского горсовета о передаче имущественного комплекса на Лычаковской, 105« третьим лицам», - отметил депутат.

По его словам, депутаты от «Фронта змин» в Винниках ничего об этой сессии на 14 июля не знали. Однако уже 15 июля в Винниках созвали заседание профильной депутатской комиссии, однако сессия не состоялась. Депутат подчеркнул, что при передаче целостного имущественного комплекса, находящегося в коммунальной собственности, должно состояться общественное обсуждение местной общиной проекта соответствующего решения.

«Почему такая спешка?», - сказал Кубов. Он добавил, что такой серьезный вопрос должен быть обнародован за 20 дней до его рассмотрения, следовательно, по его словам, нарушено законодательство о публичной информации.

«Господин Уваров (мэр Винник Сергей Уваров - ред.) должен публично сказать, для чего они хотели это делать, этот «дерибан», - уточнил Кубов.

По его словам, он попытался дозвониться до мэра Винник и секретаря Винниковского совета, однако последние были заняты и не ответили на звонки.

«Поэтому я направил письмо Уварову с требованием приостановить действия по передаче имущественного комплекса на Лычаковской», - сказал Кубив.

Он рассказал, что в марте 2011 года вышло распоряжение КМУ о передаче военной части по ул. Лычаковской, 105 во Львове на баланс городского совета Винников. Винники ее приняли на баланс. Однако, отметил Кубив, ул. Лычаковская, 105 находится в городе Львове.

«С точки зрения, что земля - ​​в собственности города, а комплекс, который там построен - военный городок - был на балансе Министерства обороны, надо выяснить все юридические нюансы. Если мы говорим о передаче такого объекта третьему лицу, то должен пройти открытый аукцион. Но прежде должны быть общественные слушания, замечания общины, затем этот вопрос должны рассмотреть депутатские комиссии, дать юридическую оценку отношений Львова и Винник», - сказал Кубив.

Он также сказал: «Я бы на месте Уварова провел встречу с львовским горисполкомом, с городским советом, и тогда бы принимал решения ... Там есть больше гектара земли, коммуникации, водоотведения, проведено электричество ... Мы подсчитали двумя методами, что речь идет об около 200 млн грн».

Вместе с тем мэр Винник Сергей Уваров пока отказался комментировать этот вопрос.