За сутки в милиции зафиксировано свыше тысячи ДТП

За прошедшие сутки в органы внутренних дел Украины поступило 9 401 заявление о преступлениях.

За незаконное хранение оружия задержаны 21 человек. У правонарушителей изъят пистолет, винтовка, два обреза охотничьих ружей, восемь единиц самодельного огнестрельного оружия, четыре гранаты, 400 г взрывчатки и 64 патронов, сообщили в пресс-службе МВД.

За преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ задержаны 8 человек. У них изъято 10,1 кг наркотических средств.

Зафиксировано 1078 ДТП с пострадавшими, в которых 15 человек погибло и 133 - травмированы.