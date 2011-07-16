Идея России о секторальной ПРО, НАТО больше не обсуждается

Запад окончательно отказался от идеи создания с Россией системы секторальной ПРО, которую в прошлом году выдвинул президент Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант».

В Москве это поняли после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и сочинской встречи президента Медведева с руководством НАТО. Теперь Кремль надеется до мая 2012 года либо договориться с альянсом о создании совместной системы в другом формате, либо хотя бы получить гарантии того, что европейская ПРО не будет направлена против России. Однако, по словам собеседников издания, шансы на получение этих гарантий крайне малы.

О том, что выдвинутая Россией идея создания совместной с НАТО секторальной системы ПРО была отвергнута, сообщил высокопоставленный источник в российской делегации на переговорах. «Идея секторальной ПРО больше не обсуждается»,- сказал он.

По его словам, теперь Москва рассчитывает определиться с будущими планами относительно ПРО к маю 2012 года, когда в Чикаго пройдет саммит НАТО. «С политической точки зрения надо определиться к чикагскому саммиту. Если мы туда поедем»,- заявил дипломат.

Тот факт, что идея секторальной ПРО уже не стоит на повестке переговоров с Россией, подтвердил источник в штаб-квартире НАТО.

«Мы давно говорили Москве, что не готовы создавать секторальную ПРО. Альянс не может отдать безопасность своих членов на аутсорсинг внешнему игроку2,- говорит он. По словам собеседника, эта позиция была твердо представлена 4 июля во время встречи Дмитрия Медведева в Сочи с руководством НАТО, а также на этой неделе во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон.