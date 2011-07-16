Если бы Янукович «заказал» Тимошенко, то глава МИДа был бы уволен

Заявления некоторых политиков о том, что якобы Президент Украины «заказал» дело в отношении лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко, является абсурдом, так прокомментировал ситуацию бывший председатель Печерского районного суда города Киева, народный депутат пятого созыва Николай Замковенко, пишет УНН.

«Смешно говорить о том, что Президент якобы «заказал» это дело. Существует ряд международных конвенций, есть Конституция Украины и некрасиво, когда представители других государств заходят в зал Печерского райсуда и начинают комментировать действия судей. Если бы это дело « заказал» Президент, то министр иностранных дел был бы освобожден», - отметил Н. Замковенко.

По его словам, ответом МИД Украины на заявления европейских политиков относительно необъективности украинского правосудия должно быть предоставление им статуса персоны нон-грата. «Это вмешательство во внутренние дела государства. Но МИД почему-то не обращает на это внимание», - добавил бывший председатель суда.