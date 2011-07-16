В судебной реформе Украины нужно увеличить независимость судей

В рамках судебной реформы в Украине следует увеличить независимость судей, заявил заместитель помощника госсекретаря США, один из руководителей Бюро государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда, отвечающий за регион Европы, Центральной и Восточной Азии, Томас Мелия, пишет «Зеркало недели. Украина».

«Я думаю, что в разработке законодательства (по судебной реформе) не был учтен весь пакет советов от Венецианской комиссии и других иностранных специалистов, включая американских. У нас остается ощущение, что можно было бы еще многое улучшить в украинской судебной системе. В частности, в сфере независимости судей, с которой вообще тесно связана вера в справедливость системы судопроизводства. А это чрезвычайно важно хотя бы для того, чтобы привлекать инвестиции. Международные компании придут лишь тогда, когда будут уверены, что их коммерческие права могут быть честно защищены. Так же важно, чтобы и отдельные граждане имели возможность честной защиты своих прав» , - сказал Мелия.

Кроме того, он заявил: «Существуют и определенные структурные проблемы. Например, относительно роли Высшего совета юстиции. Ведь в состав этого органа входят чиновники Генпрокуратуры или другие назначенцы исполнительной ветви власти. И это создает такую обстановку, что судьи, зависимые в своей карьере от решений этого органа (будет ли судья утвержден, продолжат ли его полномочия после испытательного срока), должны помнить о пожеланиях и отношении к ним со стороны этих назначенных чиновников из исполнительной власти. То есть создается атмосфера, которая не позволяет быть полностью уверенным, что судьи готовы выносить приговоры, не оглядываясь на последствия для своего профессионального будущего».