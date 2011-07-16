Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба буде баллотироваться на пост президента

Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба написал сегодня заявление в Центральную избирательную комиссию о согласии баллотироваться на пост президента Республики Абхазия, сообщает ИТАР-ТАСС.

Одновременно заявление о согласии баллотироваться на пост вице-президента подал Шамиль Адзинба, являющийся заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту.

Инициативная группа по выдвижению Сергея Шамбы сдала в ЦИК подписные листы, а также протокол собрания об итогах сбора подписей.

Кандидатам теперь предстоит сдать экзамен на знание государственного абхазского языка.