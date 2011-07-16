Клюев: Модернизация страны начинается с ЖКХ

«Введение регулятора – это составляющая и базовая часть реформы отрасли ЖКХ. Комиссия станет эффективным инструментом контроля качества и цен на услуги в отрасли», - заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, комментируя Указ Президента Украины Виктора Януковича о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины, сообщается на сайте «Урядового портала».

«То, что новая власть взялась за реформу ЖКХ – показательно. Ведь состояние этой отрасли мгновенно отражается на ежедневном качестве жизни, условиях быта всех 45 миллионов граждан», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

По его словам, предыдущая власть не смогла этого сделать, хотя собиралась в течение длительного времени. «Мы последовательно демонстрируем готовность внедрять самые необходимые реформы», - подчеркнул первый заместитель главы правительства. «Реформа ЖКХ имела все шансы стать самой непопулярной, неслучайно предыдущим правительством она была отложена в «долгий ящик». Благодаря тщательному, но решительному подходу новой власти, эта реформа становится реализуемой», - отметил Андрей Клюев.

«Мы реально расчищаем «авгиевы конюшни», меняем всю систему, начиная со сферы ЖКХ. Именно здесь начинается модернизация страны. Но местные власти и сами граждане должны четко понимать, что лишь с их активным участием, вместе мы сможем создать комфортные условия для жизни в нашей стране», - заявил первый вице-премьер-министр.

Напомним, 8 июля Президент Украины Виктор Янукович своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

Согласно документу, комиссия будет устанавливать тарифы на коммунальные услуги в соответствии с порядками формирования таких тарифов и процедур их установления, утвержденных Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ), до принятия комиссией нормативно-правовых актов по вопросам формирования и установления тарифов на коммунальные услуги.

Кабмин в месячный срок должен обеспечить разработку проекта положения о Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг; утвердить предельную численность работников комиссии с учетом уменьшения предельной численности работников НКРЭ; решить вопросы материально-технического и иного обеспечения деятельности комиссии и т.д.

Первый вице-премьер-министр поручил руководителям всех регионов до конца августа воплотить в жизнь все документы, которые были наработаны правительственной рабочей группой по проведению реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве - решения Кабинета Министров и законодательные акты, принятые Верховной Радой Украины.