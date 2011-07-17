Уго Чавес сложил часть президентских полномочий

Президент Венесуэлы Уго Чавес согласился частично сложить президентские полномочия на время лечения от рака на Кубе, сообщает Би-би-си.

В субботу Конгресс Венесуэлы единогласно одобрил просьбу Чавеса разрешить ему поездку в Кубу, чтобы пройти очередной курс лечения от рака.

Голосованию предшествовали бурные дебаты: оппозиция требовала, чтобы на время отсутствия президент делегировал свои властные полномочия.

Чавес, который не сообщает, сколько времени он проведет на Кубе, настаивает на том, что сможет эффективно управлять страной из-за рубежа.

Как стало известно, в последний момент Чавес все же согласился делегировать часть полномочий главы государства вице-президенту и министру финансов.