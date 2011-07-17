Тимошенко: Я не фан революций, я фан честных выборов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заверяет, что никогда не оставит страну и народ в безвыходном положении.

Как сообщает сайт Тимошенко, об этом она сказала в интервью журналу «Корреспондент».

Лидер «Батькивщины» заявила, что власть, ограничивая избирательные права граждан и свободу слова, подписывает себе приговор.

«Если авторитарные режимы загоняют народы в тупик без честных выборов и свободы слова, то народы находят другой путь, ведь взрывоопасная ситуация всегда крышку сорвет. Мне хотелось бы, чтобы Янукович понял, что у него есть единственный безопасный путь - сохранить честные выборы, не изменяя закон. Если все же не прислушится и крышку сорвет, то за его судьбу никто не сможет поручиться», - сказала Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что судьбу политиков должны решать демократические и честные выборы. «Есть всего два метода поменять власть. Если страна демократическая, выборы честные, тогда власть мирно и спокойно меняется именно на выборах. Не нужно никаких противостояний или революций, все решают выборы. Это правильная демократическая модель», - считает она.

«Если у кого-то сложилось ощущение, что я фан революций, - я не фан революций, я фан честных выборов, но если их нет, я никогда не оставлю страну и народ в безвыходном положении», заявила Тимошенко.