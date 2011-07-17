Жену Ландика-младшего положили в больницу

В Луганске госпитализировали жену депутата городского совета Романа Ландика – Анну, которая находится на седьмом месяце беременности.

Как передает канал 1+1, состояние здоровья Анны Ландик ухудшилось после возвращения из Краснодара, где ее муж был задержан.

Вместе с тем, избитую Ландиком Марию Коршунову уже выписали. Адвокат потерпевшей обещает встретиться с журналистами примерно через неделю. По его мнению, за это время ситуация станет четче. Адвокат заверил, что Коршунова не отказалась от претензий к своему обидчику. Заявление об этом его подзащитная писала, но в настоящее время, по желанию потерпевшей, его аннулировали. Он также отметил, что до окончания следствия Коршунова будет, скорее всего, находиться под охраной.