Авиация НАТО нанесла удары по Триполи

Самолеты НАТО в ночь на воскресенье нанесли несколько ударов по столице Ливии Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны на востоке города, возник пожар. О том, какие объекты были поражены и есть ли жертвы - пока не сообщается, информирует Радио свобода.

На востоке Ливии повстанцы продолжают наступление на удерживаемый войсками Муамара Каддафи порт Брега, где расположены нефтяные терминалы. Сообщается, однако, что в минувшие сутки наступающие понесли большие потери.

Сам Каддафи, выступая в субботу перед своими сторонниками, заявил, что никогда не капитулирует перед лицом наступления повстанцев и военной операции НАТО.