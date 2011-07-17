Турчинов считает, что власть ведет двойную игру

Первый зампредседателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов считает, что украинская власть ведет двойную игру в вопросе евроинтеграции.

«Безусловно, есть двойная игра. Потому что нельзя идти в Европу и строить в стране тоталитарный режим», - заявил он в интервью 5 каналу.

На вопрос, может ли Украина еще отказаться от соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Турчинов ответил: «Безусловно».

«Европа не может иметь ассоциации, например, со странами, в которых не выполняются рекомендации ПАСЕ, в которых нет свобод и прав человека, в которых невинных людей бросают за решетку», - отметил он.

Турчинов также выразил мнение, что «нельзя говорить о каких-то форматах работы в Таможенном союзе и одновременно рассказывать о перспективе евроинтеграции».