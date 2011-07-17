Гордон Браун пожаловался на The Sunday Times

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун пожаловался в полицию на газету The Sunday Times, которая предположительно незаконно получила доступ к его личной информации. сообщает lenta.ru.

Браун обвиняет The Sunday Times в найме неких «известных преступников» для поиска закрытой информации о его жизни. 12 июля BBC News объявила, что в 2000 году некто под видом Брауна несколько раз звонил в банк Abbey National, специализирующийся на жилищных займах. Этот человек выяснил, что Браун, тогда занимавший пост канцлера казначейства, очень дешево приобрел квартиру. Впоследствии об этом написала The Sunday Times.

В BBC News подчеркивают, что, как говорится в книге журналиста The Guardian Ника Дэвиса, на The Sunday Times в 2000 году работал некий Джон Форд, выдававший себя за знаменитостей в телефонных разговорах.

В The Sunday Times отрицают обвинения. Сотрудники газеты указывают на отсутствие доказательств. Издание направило Брауну письмо с требованием обосновать свои претензии. По мнению аналитиков Sky News, это свидетельствует, что американский медиамагнат Руперт Мердок не намерен на фоне скандала с прослушкой брать на себя вину за любые проступки, о которых заявят недоброжелатели из желания свести старые счеты.