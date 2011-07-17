Каддафи заявил, что никогда не покинет Ливию

Ливийский лидер Муамар Каддафи в субботу заявил, что его страна никогда не капитулирует перед лицом наступления повстанцев и военной операции НАТО.

Обращаясь к своим сторонникам в городе Эз-Завия, Каддафи сообщил, что никогда не покинет землю своих «предков». В Эз-Завии вчера тысячи сторонников Каддафи провели демонстрацию в его поддержку, сообщает Радио свобода.

В тот же день в боях между правительственными войсками и силами оппозиции на подступах к городу Брега на востоке страны погибли не менее 12 повстанцев, и 178 - получили ранения. Наступление повстанцев на этот город, где находятся нефтяные терминалы страны, началось в четверг вечером.