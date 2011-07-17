Собор УПЦ МП отражает взаимоотношения нынешней украинской власти с Россией

Украинская православная церковь Московского патриархата уже самым созывом и проведением первого за 20 лет собора подтвердила свой статус самоуправляемой поместной церкви. Статью на эту тему публикует ZN.UA.

«Собор УПЦ не нуждался в скандальных решениях — он сам по себе достаточно показателен: решение о поместном соборе было принято без каких-либо санкций и разрешений, по «внутренней потребности церкви»», — отмечает автор статьи.

«У скоропостижности собора, его обещанной сенсационности может быть и вполне политическая подоплека. Она укладывает церковные события в одну плоскость с совместными учениями с НАТО и активизацией работы над соглашением о зоне свободной торговли с ЕС. Ее причина — усложнение взаимоотношений нынешней украинской власти с Россией. По-видимому, у украинской власти подходит к концу период заигрывания с Россией и со всем русским. Это помогло им получить поддержку на выборах и стало неактуальным после победы», — говорится в статье.

«Если правда то, что Виктор Ющенко хотел видеть в Украине поместную церковь из чисто романтических чувств, то правда и то, что прагматики (а именно так позиционирует и, видимо, хочет думать о себе нынешняя власть) не могут не понимать ценности собственной церкви в собственной стране. Не увидеть того, что российское влияние распространяется по Украине по церковным каналам и инспирируется Московской патриархией, может только слепец. И уж конечно не человек, который в свое время сам этим пользовался. Нужно ли ему это влияние, ставшее чуждым, теперь?» — задается вопросом автор.

«Как это ни смешно, самоуправляемая (а лучше вовсе автокефальная) церковь всегда будет в интересах украинской верхушки, под какими бы лозунгами она к власти ни пришла. Со своим главой церкви всегда договориться проще, чем с главой церкви соседней страны, исполняющим политический заказ властей соседней страны. С этой точки зрения не должно вызывать удивления то, что основную часть обращения собора занимал перечень всего, что церковь хотела бы получить от украинской власти — от имущества до доступа в школы и армию. Да и звание Героя Украины митрополит Владимир, с оглядкой на нынешние внешнеполитические тенденции, вряд ли получил только за то, что подтвердил свое единство с Русской православной церковью. Скорее, партнеры ведут переговоры и делают друг другу авансы», — предполагает автор.

В то же время, от церкви не стоит ожидать радикальных и скорых решений.

«Если независимость государства может состояться в результате переговоров нескольких человек, то церкви не творятся волевым решением земных владык. Пример тому — УПЦ КП, вполне «национальная», но так до сих пор и не ставшая собственно поместной церковью для украинских православных. Возможно, революционный путь к Украинской поместной церкви патриарха Филарета и эволюционный путь митрополита Владимира когда-нибудь пересекутся», — резюмирует автор.