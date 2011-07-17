Премия за самоотдачу: Гобачеву дали, Ющенко дали, а Путину решили не давать

Оргкомитет немецкой политической премии "Квадрига" отменил свое решение о присуждении награды премьеру России Владимиру Путинуинформирует "Сегодня" со ссылкой на Agence France-Presse.

Поводом для отзыва премии стала критикарешения оргкомитета со стороны ряда членов оргкомитета и средств массовой информации, сообщает. Пешено, что в этом году пркмия присуждаться не будет.

Организатором премии "Квадрига" является частное объединение Werkstatt Deutschland. Награда присуждается общественным и политическим деятелям, признанным экспертами объединения "образцом в деле распространения просвещения, приверженности общественному благу, ответственности и самоотдачи".

После присуждения награды за 2011 год Путину оргкомитет покинули сразу трое членов жюри - лидер "Зеленых" Джем Оздемир, основатель "Википедии" Джимми Уэйлс и историк Гейдельбергского университета Эдгар Вольфрум. Присуждение премии Путину подверглось жесткой критике и вне Werkstatt Deutschland.

В частности, уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Ленинг выразил недоумение по поводу выбора жюри и обвинил Путина в разрушении демократии, ограничении свобод и росту коррупции в России.

На отзыв "Квадриги" уже отреагировали в Москве. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков заявил, что решение Werkstatt Deutschland не повлияет на отношения Москвы и Берлина. До Путина только двоим выходцам из стран бывшего СССР удавалось стать лауреатами "Квадриги". В разные годы обладателями премии становились Виктор Ющенко и Михаил Горбачев.