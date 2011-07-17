Состоялась встреча Обамы и Далай-ламы. Пекин очень недоволен

Стали известны детали встреси Президента США с духовным лидером Тибета, сообщает Би-би-си.

Беседа в формате "с глазу на глаз" продлилась 45 минут.Проходила она не в "Овальном кабинете" Белого дома, где президент США обычно принимает глав государств, а в более скромной Map Room.

Обама сообщил Далай-ламе о своей "решительной поддержке" защиты прав человека в Тибете, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи. "Президент вновь заявил о своей решительной поддержке сохранению уникальных религиозных, культурных и языковых традиций Тибета и его народа по всему миру, - говорится в заявлении Белого дома. - Он подчеркнул важность соблюдения прав тибетцев в Китае".

В то же время Обама напомнил, что США рассматривают Тибет как часть Китая, и заявил о том, что приветствует "прямой диалог для разрешения давних разногласий".

Накануне встречи Китай энергично призывал руководство Соединенных Штатов не принимать Далай-ламу.

После того, как беседа двух лидеров все же состоялась, министр иностранных дел Китая выступил с заявлением, в котором подверг контакты американского правительства с Далай-ламой острой критике и сообщил, что эта встреча нанесла урон отношениям двух стран.

Предыдущая встреча Обамы с Далай-ламой, состоявшаяся в феврале 2010 года, тоже вызвала всплеск негодования со стороны китайских властей.