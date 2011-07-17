Если выборы сегодня: 62% украинцев не доверяют никому

Если бы выборы в Верховную Раду состоялисьсегодня, то лишь 38% знали бы, за какую партию проголосовать, сообщает о данных своего соцопроса GFK Ukraine.

16% украинцев вообще не пошли бы на избирательные участки, 24% проголосовали бы против всех и еще 22% не знали бы, за какую партию проголосовать - в общем, 62% избирателей. Это самый высокий показатель за последние годы, еще в декабре 2010 года таких избирателей было всего 45%.

В июне отмечено одновременное снижение готовности голосовать и за Партию регионов (11,7% от всех опрошенных против 14,2% в мае), и за Партию «Батькивщина» (9% против 11,3% в мае).

Если бы сегодня украинцам пришлось выбирать Президента Украины, то знали, за кого бы проголосовать, тоже только 38%. 26% наших сограждан не принимали бы участия в выборах, 22% проголосовали бы против всех и еще 14% не знали бы, за какого кандидата проголосовать - в общем, 62% избирателей против 49% в декабре 2010 года.

В июне упал уровень поддержки обоих ключевых политиков: Виктора Януковича - до самой низкой с ноября 2008 года 13,4% (с 16,1% в мае), Юлии Тимошенко - до 9,6% (с 11,1% в мае).

«Разочарование украинским политиками достигло многолетнего пика», - комментирует Глеб Вышлинский, заместитель директора GfK Ukraine. «Разрыв между тем качеством политического представительства, которое могут предложить имеющиеся политические игроки, и требованиями избирателей становится все больше».

Только 8% опрошенных в июне считали, что дела в Украине идут в правильном направлении, что в 2 раза меньше, чем в декабре 2010 года (17%). 67% опрошенных уверены, что дела движутся в неправильном направлении. Во всех регионах Украины доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, в июне была меньше 10%.

Одновременно Президент Украины Виктор Янукович продолжает терять доверие украинским. Если в декабре 2010 года на 27% больше граждан не доверяли президенту, чем доверяли, то в июне 2011 года этот разрыв вырос до 48 процентов. В целом сейчас 67% украинским не доверяют Президенту Украины.

В то же время у его основного политического оппонента Юлии Тимошенко показатели доверия еще хуже: в июне 2011 года на 52% пбольше граждан не доверяли ей, чем доверяли; 70% украинце не доверяют Юлии Тимошенко.

Опрос проводился в течение 02-16 июня 2011 года. Общая выборка опроса составляет 1тысячу респондентов в возрасте от 16 лет. Выборка является репрезентативной для населения Украины по полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью.