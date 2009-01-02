Четвертый год Президента

2008 год стал для Президента на порядок менее успешным, чем предыдущий 2007-й. Если в прошлом году к победам Президента можно было причислить проведение досрочных парламентских выборов, то в году прошедшем ярких побед Президента найти практически невозможно. Социологические исследования подтверждают этот тезис, ведь еще в конце 2007 года Виктора Ющенко поддерживали почти 20% граждан Украины, сейчас же свою поддержку Президенту выражают чуть более 3% украинцев. А по данным исследования Центра Разумкова «Мнение граждан Украины об итогах 2008 года, власти, политиках, ситуации в Украине», большинство украинцев именно Виктора Ющенко назвали главным политическим разочарованием года. Со стороны могло показаться, что 2008 год для Виктора Ющенко начинается как нельзя лучше – позади досрочные парламентские выборы, создано «почти пропрезидентское большинство и правительство» и непочатый край работы по реформированию страны и улучшению жизни каждого украинца. Но на посту премьера была Юлия Тимошенко, и этот факт давал почти 100% гарантию, что война между ней и Президентом неизбежна, ведь два основных претендента на президентский пост в избирательной гонке 2009 года ну никак не могли ужиться в одной властной команде. Конституционный фронт Юлия Тимошенко начала 2008 год со своей стратегической избирательной инициативы по выплатам «Юлиной тысячи». Виктор Ющенко нашел чем ответить, и начало года ознаменовалось шумной инициативой по проведению конституционной реформы. Еще 27 декабря 2007 мир увидел указ Президента №1294 «О Национальном конституционном совете». По плану, НКС должен был разработать проект новой редакции Конституции Украины, которая урегулировала бы отношения всех ветвей власти в стране и, как поговаривали, увеличила бы полномочия Президента. Уже 18 февраля Виктор Ющенко утвердил личный состав конституционного совета в количестве 97 человек. Через два дня под председательством Президента состоялось первое и единственное заседание НКС, созданы его рабочие органы и определены основные направления работы. Действительно, информационного шума от этой затеи Президента было много – о конституционных изменениях много говорили, дебатировали и спорили, но в конечном итоге из всего этого вышел «пшик». Для разработки конституционных изменений в рамках НКС из представителей всех основных политических сил Украины создали рабочую группу, которая должна была в скором времени разработать проект конституционных изменений. Но не проработало это образование и месяца, как о прекращении работы в рамках НКС заявили представители Блока Литвина, Партии регионов и БЮТ. Они рассказали о том, что вся затея с НКС – это прикрытие личных политических планов Президента. После этого стало понятно, что через парламент детище НКС не пройдет. Политическая весна прошла под знаком дебатов о возможности проводить конституционные изменения в обход парламента на референдуме. Президентский НКС продолжал работать и даже наработал некий проект конституционных изменений, но это уже было никому не интересно. Последнюю и жирную точку на затее с НКС и президентскими конституционными инициативами поставил Конституционный суд, который своим решением от 18 апреля дал четко понять, что менять Конституцию в обход парламента невозможно. Отношения с Россией В начале 2008 года казалось, что Виктор Ющенко нашел общий язык с российским руководством. В феврале Президент Украины дважды летал в Москву для общения с Владимиром Путиным. 12 февраля начался первый визит, в рамках которого Виктор Ющенко и Владимир Путин говорили о перспективах стратегических отношений между двумя странами. Результат этой поездки – подписание плана действий Украина-Россия до 2009 года, который сам Виктор Ющенко оценил как «реальную возможность ответить по сути на два-три десятка самых сложных вопросов двухсторонних отношений Украины и России». 22 февраля Ющенко снова ездил в Москву на встречу глав государств СНГ, где опять встречался с Владимиром Путиным. Столь «теплые» отношение с российским руководством продержались недолго. Августовская война на Кавказе между Грузией и Россией расставила все точки над «і» в отношениях между Виктором Ющенко и новым российским руководством во главе уже с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Виктор Ющенко занял четкую публичную позицию в конфликте на Кавказе, ездил в Тбилиси поддержать грузинский народ, жестко поставил вопрос об участии ЧФ РФ в военных действиях. Президентская позиция была искренняя и принципиальная, но она бесповоротно настроила против Ющенко россиян, теперь и Медведев, и Путин не перестают повторять, что никогда этого украинскому Президенту не простят. Прорыв на ВТОшном фронте и НАТОвский провал Едва став Президентом, Виктор Ющенко заявил, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию является одной из главных задач страны. Сначала долгожданное вступление в ВТО обещали на лето 2006 года, потом на 2007 год, потом на 2008-й. Президент даже назвал вступление во Всемирную торговую организацию чуть ли не делом своей чести. И вот - долгожданное случилось. После подписания всех необходимых протоколов и принятия всех необходимых ВТОшных законов 5 февраля 2008 года Виктор Ющенко лично ездил на заседание Генеральной ассамблеи ВТО, где и подписал протокол о вступлении в эту организацию. Президент назвал это событие «чрезвычайно важным шагом к полноценной интеграции Украины в мировое экономическое пространство». Правда, полноценными 152-ми членами ВТО мы стали чуть позже, 16 мая, после того как договор о ратификации вступления в ВТО поддержала Верховная Рада. По сути, вступление в ВТО стало самым крупным политическим успехом Виктора Ющенко в 2008 году. Похвастаться подобными успехами в отношениях Украины с НАТО Президенту вряд ли удастся. В начале 2008 года Президент и вся страна всерьез рассматривали возможность того, что уже на апрельском Бухарестском саммите стран НАТО Украине могут дать План действий по вступлению в НАТО, что откроет нам дорогу вступления в Североатлантический альянс. Но этим планам Президента и украинского МИДа не суждено было сбыться. Позиция Франции и Германии не оставили нам шансов на ПДЧ, и даже визит Джорджа Буша в Киев накануне Бухарестского саммита делу не помог. Все перенесли на декабрьский саммит НАТО в Брюсселе. Но и там ожидаемого успеха не последовало. ПДЧ Украине не дали, правда, в СМИ подбросили тему того, что мы можем вступить в НАТО и без ПДЧ, просто хорошо исполняя ежегодные планы сотрудничества с НАТО. Но это уже совершенно другая история… Правительство, «письменная война», потеря фракции и «рука Москвы» Как бы там ни обстояли дела на внешнеполитических фронтах, главное внимание страны к действиям Президента в 2008 году было приковано к отношениям с премьер-министром Юлией Тимошенко. Первые два-три месяца ушедшего 2008 года ознаменовались показным сотрудничеством во властной тройке Президент - премьер-министр - спикер. Президентская пресс-служба в январе-феврале даже использовала словосочетание – «традиционная еженедельная встреча Президента с премьером и спикером». Но долго эта мнимая идиллия не продлилась. С начала марта активизировалась так называемая «письменная война» Секретариата Президента с премьер-министром Юлией Тимошенко. От имени Виктора Ющенко глава президентского Секретариата стал «штамповать» письма к премьеру с теми или иными требованиями, замечаниями и «пожеланиями» к работе правительства. К концу апреля ситуация обострилась. Президентская фракция НУНС в парламенте все никак не могла решиться на смену главы Фонда государственного имущества Валентины Семенюк. В свою очередь, Тимошенко это было жизненно необходимо для проведения приватизации и выплат вкладчикам советского Сбербанка. Говорили, что Виктор Ющенко прямо встал на защиту Валентины Семенюк, которая блокировала приватизацию Одесского припортового завода. Как результат – правительство своим постановлением отстраняет Семенюк от должности, Президент это постановление останавливает и отправляет на рассмотрение в Конституционный суд. Тимошенко, в свою очередь, назначает и.о. главы Андрея Портнова и 25 апреля предпринимает попытку захвата ФГИ, а «назначенный» Портнов объявляет о проведении конкурса по приватизации ОПЗ. Ситуация закончилась ничем, но всем стало ясно, что холодная война Президента с премьером переросла в «горячую». Указ Президента о запрете губернаторам ездить в Киев на совещания к премьеру стал лишним тому доказательством. Дальше был конфликт между Президентом и премьером вокруг компании «Венко», которая должна была разрабатывать шельф украинского Черного моря. В этом противостоянии Президент снова использовал практику остановки постановлений правительства с обращением в КС. В этом же конфликте он начал активно использовать СНБО как средство сдерживания и давления на правительство. Стоит отметить, что в разгар того или иного конфликта Президента с премьером в 2008 году порой было трудно понять, кто же ведет «боевые действия», Президент или его Секретариат. Доходило до того, что в прессе появлялась информация о факсимиле Виктора Ющенко, которое якобы хранится у Виктора Балоги и которым тот свободно пользуется. Апогеем противостояния Президента с премьером весной 2008 года стало то, что БЮТ заблокировал трибуну и не дал Виктору Ющенку выступить с ежегодным обращением Президента к Верховной Раде. Своеобразным началом развязки противостояния 2008 года стали заявления двух членов «демократической коалиции» Юрия Бута из НУНС и Олега Рыбаков из БЮТ о своем выходе из состава коалиции. Этих двух депутатов тесно связывали с президентским Секретариатом, и логично, что именно Президента обвинили в посягательстве на существование коалиции. В таком полуподвешенном состоянии парламент просуществовал до конца лета 2008 года. Правда, с перерывами на проведение внеочередной сессии для принятия решений по ликвидации последствий наводнения в Западной Украине. К слову, сам паводок в горных районах Карпат и Прикарпатья стал еще одним полем боя Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Эти два политика во все горло кричали и соревновались, кто больше любит потерпевших. Политическая развязка в отношениях Президента с премьером наступила 2 сентября 2008 года. Тогда случилось то, что Виктор Ющенко до сих пор называет предательством национальных интересов Украины, а именно – общие голосования в парламенте Партии регионов с БЮТ по ряду законов, которые урезают полномочия Президента и прописывают процедуру президентского импичмента. В ночь со второго на третье сентября фракция НУНС, по команде с Банковой, приняла решение о выходе из коалиции. Партия регионов не смогла создать коалицию с БЮТ, и Президент получил конституционное право распустить Верховную Раду, которым он и воспользовался 9 октября 2008 года. Досрочные парламентские выборы были назначены на 7 декабря, но и тут Юлия Тимошенко обыграла Президента – в судебной войне с Секретариатом Президента ей удалось отменить досрочные парламентские выборы. Виктор Ющенко проиграл и последующую коалиционную битву. Пытаясь протолкнуть на пост спикера Верховной Рады Ивана Плюща и получить ситуативное большинство «под себя», Виктор Ющенко проиграл свою парламентскую фракцию. Всеми силами противясь созданию коалиции в составе БЮТ, Блока Литвина и НУНС, Виктор Ющенко лишился не только поддержки группы «Народной самообороны», но и большинства во фракции. Семь представителей партии «Наша Украина» отвернулись от Президента и помогли наскрести 37 голосов за коалицию трех. Как результат – у Президента в парламенте остались 18 «бойцов» из группы «За Украину» и 7 штыков «Единого Центра». Стоит отметить, что окончательно перестали церемониться с Тимошенко на Банковой именно после 2 сентября. Тогда представители Секретариата начали выступать с сенсационными заявлениями «о руке Москвы» в действиях Тимошенко и координации ее действий чуть ли не лично с Дмитрием Медведевым посредством Виктора Медведчука. 2 октября Президент даже забрал самолет у Юлии Тимошенко, на котором та должна была лететь в Москву на газовые переговоры. Потом это Виктору Ющенко аукнулось тем, что Путин назвал его «каким-то мазуриком, ворующим у Тимошенко самолеты». История с курсом доллара стала фактическим объявлением войны между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко. Премьер-министр обвинила Президента в сговоре с главой Нацбанка и Дмитрием Фирташем с целью нажиться на курсовых колебаниях. Банковая, в свою очередь, намекнула, что Юлия Тимошенко сама вступила в сговор с биржевым спекулянтом Джорджем Соросом с целью «поживиться» на курсовых колебаниях гривни. Сам же Президент вспомнил Тимошенко историю с украденными у государства средствами в рамках дела «Единых энергетических систем Украины» и публично назвал Тимошенко воровкой, которая только и борется за власть. Вот такой бесславный конец «оранжевого» тандема… Партия Президента 2008 год стал временем партийного определения Виктора Ющенко. В начале года казалось, что чем дальше, тем больше Президент отходит от родной «Нашей Украины» к Балоговскому «Единому центру». Но к ноябрю 2008-го Виктор Ющенко определился со своими партийными ориентирами – на первом этапе 6 съезда НСНУ его избрали главой партии. Стало понятно, Президент делает ставку на «Нашу Украину», правда, желая превратить ее в более послушную и «закончить партийную демократию». Это желание вылилось в репрессии против депутатов от НУНС с «нашеукраинскими» партийными билетами, которые подписались под коалицией трех. Уже на втором этапе того же 6 съезда 27 декабря группу нашеукраинцев исключают из политсовета, правда, пока не лишают партийных билетов. Но план уже понятен – партия должна стать более послушной и настоящей опорой Президента, даже если для этого нужно скрестить ее с «Единым Центром». А этого, по мнению экспертов, следует ожидать уже в 2009 году. Проекты Президента - 2008 В 2008 году Украина запомнила несколько ярких проектов, которые в сознании народа четко ассоциируются с именем Президента Украины Виктора Ющенко. Главная тема, развитие которой по праву приписывают Президенту, – почтение памяти погибших от Голодомора 1932-33 годов. Президент лично принимает участие во всех мероприятиях по этому поводу, контролирует в этом направлении работу СБУ и других государственных учреждений. В 2008 году бывали моменты, когда тема Голодомора становилась темой номер 1 государственной внутренней и внешней политики Украины. А построенный монумент памяти жертв Голодомора в Киева стал чуть ли не самым дорогим памятником в истории независимой Украины. Визит Вселенского Патриарха в Украину также является инициативой Виктора Ющенко. Президент давно говорит об идее объединения украинских церквей. Правда, празднование 1020-летия крещения Руси 25 июля при участии высших чинов мировой Православной церкви ощутимого результата для Украины пока не дало. Реставрацию Батурина как символа возрожденной гетманской столицы можно смело причислить к заслугам Виктора Ющенко. Реставрационные работы в городе почти завершены, теперь главное, чтобы потраченные деньги не пропали зря, и интерес украинцев к истории воплотился в поток туристов в Батурин. Военный парад на Крещатике в День независимости можно смело считать главной президентской прихотью 2008 года. По словам министра обороны, на парад нужно было выделить 70 миллионов гривен, которые, понятно, никто дополнительно не выделил, и Минобороны все организовывало благодаря использованию собственных внутренних ресурсов. Все военные эксперты как один кричали, что бессмысленно устраивать парад устаревшей военной техники в центре города, что лучше пустить эти деньги на модернизацию. Зато киевляне несколько дней наслаждались незабываемым зрелищем, когда колонны военной техники резво носились по столице. Толока на «Мистецькому арсеналі» стала ноу-хау от Президента. Ходить на субботники на Арсенале Ющенко призывал и чиновников, и политиков, и студентов. Правда, правительство вычеркнуло из бюджета 2009 года 200 млн. на достройку «Мистецького Арсенала», бизнесмены также в условиях кризиса финансировать этот проект не очень спешат. Наконец, последнее яркое зрелище от Президента в 2008 году – восхождение всех украинских губернаторов на Говрелу. Мало того что украинские чиновники 18 июля показали чудеса горнотуристического спорта при восхождении на наивысшую гору Украины, так их еще и заставили переночевать в палаточном лагере у подножия Говерлы.