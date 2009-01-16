Богатырева – в контрразведку, Балога - в СНБОУ, Наливайченко – в Секретариат?

Итак, источники «оттуда» утверждают, что Раиса Васильевна Богатырева (вышедшая вчера с воистину сенсационным и профессиональным заявлением, начинающимся так: «7 січня 2009 року ВАТ «Газпром» повністю припинив постачання газу в Європу, а заодно, і в Україну (коли всі християни східного обряду святкують світлий день Різдва Христового», после чего дальше уже можно было не читать), собирается покинуть недавно обжитый кабинет на Каменева и переехать в район Белогородки. То есть, в ту самую пресловутую внешнюю разведку. Естественно, переполох в СВР связан даже не с приходом Раисы Васильевны, а с переведением Николая Маломужа, Председателя Службы внешней разведки Украины и Генерала армии Украины на другую работу. По всей видимости, в Службу безопасности Украины. Но, позвольте, воскликните вы, ведь не далее как сегодня Президент Виктор Ющенко внес в парламент кандидатуру Валентина Наливайченко на должность главы СБУ? Внес, как говорят сведущие люди на «авось», ведь Наливайченко имеет не очень, скажем так, большие шансы для прохождения через ВР. Были бы эти шансы стопроцентными, это бы произошло тогда, когда у Президента в парламенте сохранялись хоть какие-то сильные позиции. Тогда резонный вопрос: куда же уйдет Валентин Наливайченко? По версии СВР, конечно, на повышение. Вариантов, мол, по традиции два (хотя иногда есть и третий). В первом – если Виктор Балога таки покинет пост главы президентского Секретариата и уйдет в СНБОУ (с повышенными полномочиями), то Наливайченко – реальный кандидат на освободившуюся должность. Второй вариант – Наливайченко сразу осядет в СНБОУ – и на этом все перестановки закончатся. Или не все?