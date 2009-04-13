Перепрыгнуть через барьер

13 апреля 2009, 19:42

Проходной барьер в парламент может быть снижен с 3 до 2 процентов. И это - только одна из норм законопроекта, который могут принять до очередных парламентских выборов.

В конце концов, еще никакие выборы – будь то президентские или парламентские - не обходились без предварительной коррекции избирательного законодательства. Так, в 90-х годах мажоритарная избирательная система с каждыми выборами эволюционировала сначала в смешанную, а позже - в пропорциональную. Потом коррекции подвергся проходной барьер в Верховную Раду. Похоже, что и следующие парламентские выборы также могут не стать исключением из этого правила.

Сегодня ряд нардепов (представителей трех политических сил - ПР, БЮТ и НСНУ) представили очередные изменения к законодательству о народных избранниках. Свой законопроект депутаты Мирошниченко, Шевченко, Суслов и Каськив зарегистрировали еще в январе, но представить его журналистам решили только теперь.
В частности, законопроект предлагает установить 2% барьер для прохождения партий и блоков в ВР и обеспечить «гарантированное прохождение в парламент первых пятерок партий, преодолевших барьер».
Выборы предлагается проводить по открытым спискам в многомандатных округах «из расчета по 8-12 депутатов от каждого регионального округа», с использованием реестра избирателей.
Согласно законопроекту, правом выдвижения кандидатов должны обладать только партии, а бюллетень должен стать «листом бумаги, в который избиратель вписывает номер своего кандидата». «Для того чтобы стать депутатом, нужно набрать проходную квоту в округе, и партия должна преодолеть барьер", - говорится в законопроекте.
Депутаты отметили, что, поскольку данная законодательная инициатива общая для представителей трех фракций парламента, то они надеются на поддержку всего сессионного зала и обращаются к руководству парламента и своих фракций с просьбой поддержать инициативу.
«Главред» решил узнать у инициаторов данного нововведения, на что они надеялись, опуская проходной барьер, и на какую поддержку этого законодательного нововведения в среде своих коллег они рассчитывают?

Юрий Мирошниченко, народный депутат (Партия регионов):

- Для выполнения провозглашенных нашими политическими силами политических деклараций мы разработали такой законопроект, который, на наш взгляд, обеспечивал бы продвижение демократии в Украине. И, не отвергая позитивов как мажоритарной, так и пропорциональной системы с закрытыми списками, мы развиваем их. Что касается технологии и механизмов самого избирательного проекта, то мы привлекали специалистов из ЦИК, Лаборатории законодательных инициатив и Комитета избирателей Украины, то есть людей, имеющих в этом определенный опыт.

В законопроекте есть несколько требующих решения политических вопросов. Например, на каком уровне устанавливать проходную квоту – на национальном или региональном? Наш законопроект устанавливает ее на региональном уровне.

Относительно проходного барьера, то я в наших дискуссиях вообще выступал за его отмену. Но такой либеральный подход решили пока отставить, потому что текущий этап развития страны предполагает консолидацию и формирование мощных политических партий. Поэтому остановились на 2%. Этот барьер может быть снижен или увеличен. Но вряд ли он будет отменен. У всех национальных проектов был барьер свыше 2%, а у технических или даже технологических и того меньше.

На поддержку этого законопроекта влияет возможность досрочных выборов. И некоторые политики, разделяя саму идею введения подобной избирательной системы, не готовы ее внедрять, если состоятся досрочные выборы. Такая позиция, в частности, у фракции БЮТ. Если в принципе будет готовность политических лидеров его принимать, то думаю, наберем свыше 300 голосов.

Владислав Каськив, народный депутат (НУНС):

- Сейчас вопрос выборов приобрел настолько широкое общественное понимание и значение, что, думаю, никто из политических лидеров не рискнет противостоять инициативе по изменению избирательного законодательства. Ведь это ключевое системное решение, способное изменить ситуацию и вытащить Украину из политического коллапса. Поэтому в поддержке данного законопроекта мы в первую очередь рассчитываем на общественное давление, которое вполне может привести к консенсусному или по крайней мере компромиссному решению в ВР.

Вы знаете, что в парламенте зарегистрировано 8 законопроектов подобного типа. Мы были инициаторами создания специальной комиссии ВР по подготовке отдельного текста законопроекта. Думаю, этот процесс должен увенчаться результатом, а иначе – он только докажет политическое банкротство депутатов. Потому что объяснить обществу, почему, декларируя готовность поддержать открытые списки, они этого не делают, невозможно.

Мы имеем дело с системной ошибкой в организации власти. Фундаментальная основа формирования политической элиты – гнилая. Парламент, который формируется через закрытые списки, в которых уже традиционно сидят секретарши и водители, по определению не может сформировать эффективную систему власти. А именно парламент принимает законы.

Снижение проходного барьера далеко не самое принципиальное нововведение, имеющееся в этом законопроекте. Кроме этого, согласно нашему законопроекту участие в выборах смогут принимать только политические партии, а не политические блоки.

Проходной барьер в 2% - это вопрос предложения со стороны авторского коллектива, но он может регулироваться и во втором чтении. Я лично сторонник отсутствия проходного барьера вообще. Я сразу обещаю, что буду голосовать за любой законопроект, который принципиально меняет сегодняшнюю избирательную систему.

Однако, как показал опрос «Главреда», не все депутаты однозначны в попытке «откорректировать» закон о выборах народных депутатов. Например, Ольга Боднарь из БЮТ (несмотря на то, что автором законопроекта является представитель ее фракции Андрей Шевченко) считает, что к вопросу изменения избирательного законодательства нужно подходить более взвешенно, а «3% - абсолютно демократический процент, который намного ниже, чем в Молдове или России».

Аргументы Боднарь таковы: «Я считаю, что снижать проходной барьер до 2% - это превратить законодательный орган в публичную арену. Сегодня с 3-процентным барьером мы видим, как трудно работать в парламенте, потому что, к сожалению, сегодня все общество больно популизмом или какими-то далекими от демократии принципами, когда меньшинство подчиняется воле большинства.

Как первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и как человек, который в блоке несет ответственность за все то, что касается волеизъявления, буду рекомендовать не поддерживать этот законопроект.

Этот проект закона не актуален и никоим образом не принадлежит к антикризисным инициативам. А если уж вспоминать об избирательном законодательстве, то нужно говорить об избирательном кодексе, над которым работает большой коллектив, созданный на базе нашего комитета. И все предложения должны собираться в одном документе, чтобы не возникало желания под каждые выборы внедрять свое ноу-хау. У нас ни одни выборы не проведены на основе постоянного избирательного законодательства. Если изменения оправданы, то это еще куда ни шло, а если они не улучшат, а ухудшат правовое поле и процесс выборов, принимать подобные законопроекты нецелесообразно».

В то же время уже были озвучены заявления, что Украине, дабы избежать ситуации, сложившейся в Молдове, нужно вообще снизить проходной барьер до 1%.
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