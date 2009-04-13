Перепрыгнуть через барьер

- Для выполнения провозглашенных нашими политическими силами политических деклараций мы разработали такой законопроект, который, на наш взгляд, обеспечивал бы продвижение демократии в Украине. И, не отвергая позитивов как мажоритарной, так и пропорциональной системы с закрытыми списками, мы развиваем их. Что касается технологии и механизмов самого избирательного проекта, то мы привлекали специалистов из ЦИК, Лаборатории законодательных инициатив и Комитета избирателей Украины, то есть людей, имеющих в этом определенный опыт.В законопроекте есть несколько требующих решения политических вопросов. Например, на каком уровне устанавливать проходную квоту – на национальном или региональном? Наш законопроект устанавливает ее на региональном уровне.Относительно проходного барьера, то я в наших дискуссиях вообще выступал за его отмену. Но такой либеральный подход решили пока отставить, потому что текущий этап развития страны предполагает консолидацию и формирование мощных политических партий. Поэтому остановились на 2%. Этот барьер может быть снижен или увеличен. Но вряд ли он будет отменен. У всех национальных проектов был барьер свыше 2%, а у технических или даже технологических и того меньше.На поддержку этого законопроекта влияет возможность досрочных выборов. И некоторые политики, разделяя саму идею введения подобной избирательной системы, не готовы ее внедрять, если состоятся досрочные выборы. Такая позиция, в частности, у фракции БЮТ. Если в принципе будет готовность политических лидеров его принимать, то думаю, наберем свыше 300 голосов.- Сейчас вопрос выборов приобрел настолько широкое общественное понимание и значение, что, думаю, никто из политических лидеров не рискнет противостоять инициативе по изменению избирательного законодательства. Ведь это ключевое системное решение, способное изменить ситуацию и вытащить Украину из политического коллапса. Поэтому в поддержке данного законопроекта мы в первую очередь рассчитываем на общественное давление, которое вполне может привести к консенсусному или по крайней мере компромиссному решению в ВР.Вы знаете, что в парламенте зарегистрировано 8 законопроектов подобного типа. Мы были инициаторами создания специальной комиссии ВР по подготовке отдельного текста законопроекта. Думаю, этот процесс должен увенчаться результатом, а иначе – он только докажет политическое банкротство депутатов. Потому что объяснить обществу, почему, декларируя готовность поддержать открытые списки, они этого не делают, невозможно.Мы имеем дело с системной ошибкой в организации власти. Фундаментальная основа формирования политической элиты – гнилая. Парламент, который формируется через закрытые списки, в которых уже традиционно сидят секретарши и водители, по определению не может сформировать эффективную систему власти. А именно парламент принимает законы.Снижение проходного барьера далеко не самое принципиальное нововведение, имеющееся в этом законопроекте. Кроме этого, согласно нашему законопроекту участие в выборах смогут принимать только политические партии, а не политические блоки.Проходной барьер в 2% - это вопрос предложения со стороны авторского коллектива, но он может регулироваться и во втором чтении. Я лично сторонник отсутствия проходного барьера вообще. Я сразу обещаю, что буду голосовать за любой законопроект, который принципиально меняет сегодняшнюю избирательную систему.Аргументы Боднарь таковы: «Я считаю, что снижать проходной барьер до 2% - это превратить законодательный орган в публичную арену. Сегодня с 3-процентным барьером мы видим, как трудно работать в парламенте, потому что, к сожалению, сегодня все общество больно популизмом или какими-то далекими от демократии принципами, когда меньшинство подчиняется воле большинства.Как первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и как человек, который в блоке несет ответственность за все то, что касается волеизъявления, буду рекомендовать не поддерживать этот законопроект.Этот проект закона не актуален и никоим образом не принадлежит к антикризисным инициативам. А если уж вспоминать об избирательном законодательстве, то нужно говорить об избирательном кодексе, над которым работает большой коллектив, созданный на базе нашего комитета. И все предложения должны собираться в одном документе, чтобы не возникало желания под каждые выборы внедрять свое ноу-хау. У нас ни одни выборы не проведены на основе постоянного избирательного законодательства. Если изменения оправданы, то это еще куда ни шло, а если они не улучшат, а ухудшат правовое поле и процесс выборов, принимать подобные законопроекты нецелесообразно».